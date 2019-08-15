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Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve tokalaşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan detay görüntüler Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den detay görüntüler ANKARA - Hükümet...

15.08.2019 16:37
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve tokalaşması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan detay görüntüler
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den detay görüntüler ANKARA - Hükümet ve memur sendikaları, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı.

Türkiye Kamu Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Kaynak: AA

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