Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve tokalaşmasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan detay görüntülerMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den detay görüntüler ANKARA - Hükümet ve memur sendikaları, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı.

Kaynak: AA