Haberler» Güncel» Haber

Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

28.08.2019 18:50 Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

Sayıştay, Memur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57   Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi (1)
19:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü
19:54   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
19:54   Zorlu Enerji Filistin'de güneş enerjisi santrali kuracak
19:52   Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi (2)
19:52   "Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle kabul edildi"
19:50   flaş