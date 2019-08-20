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Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti

Hükümetin yaptığı zam teklifini kabul etmeyen Memur Sen eylem kararı almıştı. Bu doğrultuda kamu çalışanları bugün saat 15.00'te iş bıraktı. Saat 17.00'de Çalışma Bakanlığı önünde toplanan memurlar, boş cüzdanlarla hükümetin yaptığı zam teklifini protesto etti.

20.08.2019 17:51
Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet memurlara son olarak 2020 için 4+4 ve 2021 için ise 3+3 zam teklifi yapmıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili olan Memur-Sen bu teklifi müzakereye uygun bulmamıştı. Hükümet ile zam görüşmelerinde sonuç alamayan Memur-Sen bugün saat 15.00'te Ankara'da iş bırakacağını ve 17.00'de Çalışma Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu. Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları eylem kararını uyguladı.

MEMURLAR SAAT 15.00'TE İŞ BIRAKTI

Memur-Sen'in aldığı iş bırakma kararı Ankara'da bazı devlet kurumlarında uygulandı. Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları saat 15.00'de iş bıraktı.

BOŞ CÜZDANLA PROTESTO ETTİLER

Memurların iş bırakma eylemi sonrasında kamu çalışanları Çalışma Bakanlığı önüne gelerek eylemlerini burada devam ettirdi. Çalışanlar boş cüzdanlarla hükümetin yaptığı zam teklifini protesto etti.

Protesto dövizlerindeki "Cüzdanımızı boş bırakırsanız eylem, doldurursanız bayram yaparız" yazıları dikkat çekti.

Memur-Sen'in eyleminden görüntüler;

Memur-Sen eylem yapma kararı aldıMemur-Sen eylem yapma kararı aldı

Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti

Çalışma Bakanlığı, Memur Sen, Ekonomi, Güncel

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