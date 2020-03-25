Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Memurlar maske üretiyor - Haberler

Memurlar maske üretiyor

Memurlar maske üretiyor Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlar, günlük 250 adet özel maske üretimi gerçekleştiriyor Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kullanımı için maske üretiliyor.

25.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:27
Memurlar maske üretiyor
Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlar, günlük 250 adet özel maske üretimi gerçekleştiriyor
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kullanımı için maske üretiliyor.
Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlar, günlük 250 adet özel maske üretimi gerçekleştiriyor. İlçede 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda sahada çalışanlar için, maskeler Domaniç Kaymakamlığı tarafından üretime başlandı. Üretilen maskeler daha sonra halkını ihtiyacını da karşılayacak.
Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, "Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde görülmekte olan Covid-19 virüsü ile ilgili bir mücadele içerisindeyiz. Bununla ilgili ilçemizde oluşturduğumuz Vefa Destek Grubu şuanda sahada vatandaşımızın hizmetinde, 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını gidermek ile ilgili olağanüstü bir gayret içindeler. Bu süreçte öncelikli olarak vatandaşlarımızın tabi ki kendi tedbirlerini almaları ve kendilerini korumaları gerekiyor Vefa Destek Grubu'nda vatandaşlarımıza hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizlerde neler yapabiliriz nasıl destek olabiliriz ile ilgili Milli Eğitim Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüz ile birlikte istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili halk eğitim çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizlerde elimizden geldiği ve olabildiğince desteklerimizle onları destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde yoğun bir çalışma ve gayret var vatandaşlarımız bu sürece destek olma noktasında gerçekten çok fedakar şekilde çalışıyorlar ve günlük olarak 250 adet maske üretimi yapılabileceği noktasında kendilerinden temin aldık" dedi. Memurlar maske üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Domaniç, Sağlık

Haberin Videosu :

Memurlar maske üretiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

19:41: Virüse karşı sanal tokalaşma - Haberler 19:38: Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti - Haberler 19:37: Kore gazisine askeri törenle sessiz veda - Haberler 19:35: Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti - Haberler 19:32: Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı