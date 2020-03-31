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Memurlardan Koronavirüsle Mücadeleye 2 Milyonluk TL'lik Dev Destek!

Memur-Sen, koronavirüsle mücadele kapsamında, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon TL, "Şimdi Vefa Vakti Kampanyası"na 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL'lik bir bağışta bulundu.

31.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:25
Memurlardan Koronavirüsle Mücadeleye 2 Milyonluk TL'lik Dev Destek!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Buna karşılık ise Türkiye aldığı önlem ve duyurduğu paketlerle salgına karşı etkin bir mücadele veriyor. Bu mücadeleye kamu görevlilerinin en büyük temsilcisi konumundaki Memur-Sen'den dev bir destek geldi.

Memur-Sen, genel merkezinde yaptığı toplantıyla koronavirüsle mücadeleye 2 milyon TL'lik dev bir destek sunduğunu duyurdu. Memur-Sen bu yardımı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İHH, Kızılay ve Deniz Feneri Derneği aracılığıyla gerçekleştirecek.

Üstelik Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları da 2 milyon TL'lik yardımın yanı sıra kendi maaşlarının 1 aylık dilimini de bağışladılar.

Konfederasyonun Genel Başkanı Ali Yalçın, verdiği demeçlerde hiçbir çalışanın işsiz kalmaması gerektiğini duyurmuştu. Kampanyayla birlikte toplanan bağışların da bu kapsamda salgından ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenenlere yönelik olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Memur Sen, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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Haberler ›› Ekonomi ››Memurlardan Koronavirüsle Mücadeleye 2 Milyonluk TL'lik Dev Destek! - Ekonomi

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