13 Aralık 2018, 16:54
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Men İn Black International Filmi

Men İn Black International Filmi

Men in Black International filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Men in Black International filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.


Yönetmen: F. Gary Gray
Senaryo: Matt Holloway, Art Marcum, Lowell Cunningham
Oyuncular: Rebecca Ferguson, Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall, Davina Sitaram, Kumail Nanjiani, Viktorija Faith, Anatole Taubman, Bern Collaço, Nasir Jama, Ruth Horrocks, Penelope Kapudija, Natasha Culzac, Joakim Skarli, Marcy Harriell, Michel Alexandre Gonzalez, Rene Costa, Hiten Patel, Michael Adams, Tuncay Güneş, Adrian Alvarado, Jeff Kim, Elle Black, Louise Laag, Ken Byrd, Tiago Martins, Stephen Samson, Inny Clemons, John Kamau
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Men in Black International
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

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Tommy Lee,Yönetmen,Will Smith
13 Aralık 2018 Perşembe 16:54