Men İn Black International Filmi

Yönetmen
koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones
ve Will Smith
'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz film
in yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway
ve Art Marcum kaleme alıyor.Yönetmen:
F. Gary GraySenaryo:
Matt Holloway, Art Marcum, Lowell CunninghamOyuncular: Rebecca Ferguson
, Tessa Thompson
, Chris Hemsworth
, Liam Neeson
, Emma Thompson
, Rafe Spall, Davina Sitaram, Kumail Nanjiani, Viktorija Faith, Anatole Taubman, Bern Collaço, Nasir Jama, Ruth Horrocks, Penelope Kapudija, Natasha Culzac, Joakim Skarli, Marcy Harriell, Michel Alexandre Gonzalez, Rene Costa, Hiten Patel, Michael Adams, Tuncay Güneş, Adrian Alvarado, Jeff Kim, Elle Black, Louise Laag, Ken Byrd, Tiago
Martins, Stephen Samson, Inny Clemons, John KamauFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Men in Black InternationalYapımcı Firma: Sony
PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
17.05.2019Men in Black International Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Tommy Lee,Yönetmen,Will Smith
13 Aralık 2018 Perşembe 16:54