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Menajer Domenico, Ricardo Rodriguez transferini bitiriyor

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan Milanlı futbolcu Ricardo Rodriguez'in transferini menajer Gianluca di Domenico bitiriyor.

18.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:55Menajer Domenico, Ricardo Rodriguez transferini bitiriyor

Süper Lig'de bu sezon Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı sol bekte sıkıntı çeken 'de transfer için gündem tamamen Milanlı Ricardo Rodriguez'e döndü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Rodriguez ile anlaşan sarı-lacivertliler TFF tarafından limit arttırım anlaşmalarının açıklanmasını bekliyor.

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Fenerbahçe'nin hedefinde olan İsviçreli futbolcunun transferini menajer Gianluca di Domenico bitirecek. Milan ise Rodriguez'in yerine Hearts'tan 17 yaşındaki Hickey ve Wigan'dan 22 yaşındaki Robinson'u kadrosuna katmayı hedefliyor.


Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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