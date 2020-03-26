Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
26.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:38
Fenerbahçe 'ye iki oyuncudan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve deneyimli savunmacısı Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.
MENAJER HALUK CANATAR DUYURDU
İki futbolcunun da menajeri olan Haluk Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muriqi ve Aziz'in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, daha önce bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.
Etiketler: Haluk Canatar, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor
Haberin Videosu :Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
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