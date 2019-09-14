Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a İtalya'dan teklif geldi

Udinese'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Dorukhan gibi Güven Yalçın'ın da Serie A'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Ozan Kabak'ı İtalya'ya götürmek istediğini ama Schalke'yi seçtiğini açıklayan menajer George Gardi, Güven için "Birkaç İtalyan ekibinin teklifleri oldu. Bu da bahsedilen oyuncunun yeteneklerini doğruladı. Ne yazık ki belirleyici bir rakam ortaya çıkmadı. Kulübüne baskı yapabileceğimiz bir durum oluşmadı" dedi.

BU SEZON BEŞİKTAŞ'IN İLK GOLÜ GÜVEN'DEN GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, geçen sezonu noktalayan golü atmıştı. 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş adına sezonun ilk golünü de atan isim olmuştu.

(Sporx)