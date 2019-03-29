Menalizza: Evinizin En Güzel Köşesini Biz Tasarlayalım

Menalizza Koltuk Satış ve Pazarlama Müdürü Sercan Gökçen, "Levent Menal tarafından kurulan firmamız 15 yıldır bu sektörde hizmet veriyor. Bende 15 yıldır bu ailenin bir parçasıyım. Kumaşlar, modeller ve satış konusunda bizde burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"BİZİM FARKIMIZ KALİTE VE FİYATIMIZ"

Satış Sercan Gökçen, "Ürün gamımızda, kanepe gurubu, koltuk takımı ve oturma gurupları mevcut. Yataklı, sandıklı ve profil kasa olarak üretim yapıyoruz. Fiyatlarımız kalitemize göre oldukça uygun olduğu için insanlar tercihlerini bizden yana kullanıyorlar. Müşterilerimize sunduğumuz fiyatlar piyasanın çok altında. Satış sonrası sunduğumuz servis hizmeti bizi rakiplerimizden farklı kılıyor." ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYA AÇILAN KALİTE VE HİZMET"

Sercan Gökçen, "Türkiye piyasasında 32 ile hizmet götürüyoruz. İhracat olarak da başta Almanya olmak üzere şuan Avrupa'da 4 noktada satışlarımız mevcut. Geçtiğimiz yıl Ürdün ve Fas gibi ülkelere ürün gönderdik." diye konuştu.