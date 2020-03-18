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Menderes Belediyesi'nden Engellilere Koronavirüs Bilgilendirmesi

Koronavirüs'e karşı aldığı önlemlerle dikkat çeken Menderes Belediyesi, görme ve işitme engelli vatandaşları da unutmadı.

18.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:49
Menderes Belediyesi'nden Engellilere Koronavirüs Bilgilendirmesi

Menderes Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede dezenfeksiyon çalışmaları hızla devam ederken, bilgilendirme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgileri içeren el broşürü ve afişler ise ilçenin dört bir noktasına dağıtılırken, görme ve işitme engelli vatandaşlar için de özel çalışma yapıldı.

Sosyal medya bilgilendirmesi

Belediyenin ve belediye başkanı Mustafa Kayalar'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda görme engelliler için sesli, işitme engelliler için de görsel şekilde özel video hazırlandı. Video içeriğinde 9 maddede koronavirüse karşı alınacak önlemler anlatıldı.

Herkese ulaşıyoruz

Uygulamayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Koronavirüs önlemlerinin başladığı ilk günden itibaren ilçemizde gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımız vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlarda aralıksız sürüyor. Virüse karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı bilgilendirme afişlerini de vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Her kesimin belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmalarımızda da engelli kardeşlerimizi unutmadık. Sosyal medya hesaplarımızda onlar için hazırladığımız özel videomuz ile virüse karşı alınması gereken önlemleri anlattık. Tüm vatandaşlarımıza belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip etmesini öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Menderes, Güncel

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