Menderes'e yapılması planlanan katı atık tesisine tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesi Çakaltepe Mahallesi, Gölova mevkisinde yapmayı planladığı entegre katı atık yönetim tesisine, AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'ndan tepki geldi. İlçe Başkanı Süleyman Artçı ve ilçe yöneticileri, Gökova'da vatandaşlarla bir araya geldi. Artçı, Menderes'in önemli bir tarım ve turizm merkezi olduğunu, bölgeye çöp tesisi yapılmasını istemediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı ilk birleşiminde, Menderes ilçesinde orman mülkiyetindeki yaklaşık 312 hektarlık alanı kapsayan ve Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ilçelerinden gelecek evsel katı atıkların bertaraf edilmesinin planlandığı projenin ihaleye çıkarılması için Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye encümenine yetki verilmesine yönelik önerinin kabul edilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı ve ilçe yöneticileri, Gökova'da vatandaşlarla bir araya geldi. Artçı, Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e çöp tesisi yapmak için girişimlerinin bulunduğunu anımsatarak, yaptıkları açıklamanın siyasi bir açıklama olmadığını söyledi. İlçede birçok tarım ürününün yetiştiğini, yetiştirilen salatalık ve karanfil gibi ürünlerin de hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç edildiğini belirten Süleyman Artçı, yine İzmir 'in içme suyunu büyük ölçüde karşılayan Tahtalı Barajı'nın da ilçe sınırlarında olduğunu hatırlattı. Artçı, "Menderes İzmir'in kalbi; çünkü burası kentin tarım ve turizminde önemli bir yere sahip. Menderes'in çöplük olması ile ilgili alınan karara CHP'li meclis üyeleri göz yumdu. Biz onlardan ilçenin evlatları olarak siyasi olarak değil burada yaşadıkları için karşı çıkmalarını isterdik. Menderes'te çöplük yaptırmayacağız. İlçenin çöplüğe çevirmelerine izin vermeyeceğiz. Menderes çok önemli bir turizm ilçesi. Özdere, Gümüldür, Ahmetbeyli hatta Gümüldür yaz nüfusu 700 bini bulan bir bölge" dedi.

'BAKANLIKTAN ONAY YOK'

Menderes'in gerek turizm gerekse tarımda Türkiye'nin ekonomisine turizm anlamında ciddi katkılar sağladığını söyleyen Artçı, "Menderes aynı zamanda bir sanayi bölgesi. En önemlisi de İzmir'in içme suyunu karşılayan bir ilçe. Yüzde 60 İzmir'in içme suyunu biz karşılıyoruz. Böyle bir alana, böyle bir tesisin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu sadece ilçede yaşayanların değil, İzmirlilerin de sorunu. Biz İzmirli hemşerilerimizden de konuya duyarlı olmalarını bekliyoruz. İçme suyunun sağlandığı bölgeye böyle bir tesisin yapılması doğru değil. Burası çok ciddi bir tarım bölgesi. İlçede yüze yakın ürün yetiştiriliyor. Seracılık var. Ülkemizin yüzde 70 oranında salatalığını biz yetiştiriyoruz. Roka, dereotu, maydanoz, zeytin. Tarımda çok çeşidimiz var. Satsuma mandalinası dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Bu insanlara haksızlık değil mi? Bu Menderes'e haksızlık değil mi? Özellikle Gölova'da ciddi anlamda zeytincilik var. Zeytin bahçelerimize ihanet değil mi? Bunlara Menderesliler olarak bizim sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Efemçukuru üzümümüz var. Dünyaya nam salmış. Mısır, tütün, şeftali, nar var. Saymakla bitmeyecek ürünlerimiz var. Karanfil ihracatının yüzde 60'ını Menderes yapıyor. Menderes Türkiye'nin en önemli tarım bölgesi. İzmir'e ciddi anlamda katkı sağlayan bir ilçe. Menderes Belediye Başkanını, o gün ilçeyi sahipsiz bırakan meclis üyelerini hepsini kınıyorum. Bu kadar kıymetli toprakları çöplüğe çevirmeye hakkınız yok. Herkes bu konudan rahatsız ama birileri sesini çıkarmıyor. Biz hep birlikte güçlü şekilde sesimizi çıkarırsak, bu olayın önüne geçeriz. Biz bu çöplüğü hep birlikte bertaraf edeceğiz" dedi. Artçı, bazı basın yayın kuruluşlarında, belediye tarafından Menderes'te yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yer tahsis izni verdiğine yönelik haberler için, böyle bir onayın olmadığını ileri sürerek, araştırma ve geliştirme için yalnızca ön izin verildiğini belirtti.