Menderes Erol Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP EDİRNE belediye başkan adayı Menderes Erol oldu. HDP adayı Menderes Erol, EDİRNE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? EDİRNE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP EDİRNE belediye başkan adayı Menderes Erol ile ilgili seçim sonuçları ve EDİRNE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP EDİRNE belediye başkan adayı Menderes Erol oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte EDİRNE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. EDİRNE aday yarışı ve EDİRNE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

EDİRNE Seçim Bilgileri

EDİRNE belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

EDİRNE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

EDİRNE belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

EDİRNE toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

EDİRNE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP EDİRNE Belediye Başkan Adayı Menderes Erol Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP EDİRNE belediye başkan adayı olarak gösterilen Menderes Erol, EDİRNE yarışında % 1,22 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Menderes Erol toplamda 1.156 adet oy sayısına ulaştı.

HDP EDİRNE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.