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Menderes, Karaburun ve Çeşme'de 286 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, 2 günde durdurulan 6 lastik botta toplam 286 kaçak göçmen yakaladı.

12.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:15Menderes, Karaburun ve Çeşme'de 286 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in , ve ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, 2 günde durdurulan 6 lastik botta toplam 286 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü gelen ihbarla, Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen bulunduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 25'i Kongo, 14'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Filistin, 4'ü Togo, 3'ü Suriye, 3'ü Fas, 2'si Senegal uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. 28'si erkek, 16'sı kadın ve 12'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün Karaburun ilçesi Saipleraltı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 36'sı Suriye, 2'si Eritre, 1'i Filistin uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 9'u kadın ve 17'si çocuk olun grup da karaya getirildi,

Sahil Güvenlik Mobil Radarı ise dün Menderes açıklarında 3 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 76'sı Suriye, 58'si Afganistan, 5'i Irak, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Mısır uyruklu 145 kaçak yakalandı. 45'i erkek, 43'ü kadın ve 57'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Dün Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında tespit edilen lastik botta 40'ı Suriye, 3'ü Afganistan ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 46 kaçajk göçmen yakalandı. 12'si erkek, 14'ü kadın ve 20'si çocuk olan bu grup karaya getirildi.

3 ayrı ilçede yakalanan 286 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Karaburun, Menderes, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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