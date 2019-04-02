Menderes Koçak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AFYONKARAHİSAR SANDIKLI belediye başkan adayı olan Menderes Koçak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Menderes Koçak isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AFYONKARAHİSAR SANDIKLI adayı Menderes Koçak kimdir? Bağımsız AFYONKARAHİSAR SANDIKLI adayı Menderes Koçak yüzde kaç oy aldı?

Menderes Koçak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AFYONKARAHİSAR SANDIKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Menderes Koçak SANDIKLI ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. SANDIKLI ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Menderes Koçak adlı Bağımsız adayı toplamda 54 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.