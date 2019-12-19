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Menderes'te Atık İlaçlar Toplanıyor

Menderes'te süresi dolan, kullanılmayan ilaçların toplanarak imha edilmesi için proje başlatıldı.

19.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:23Menderes'te Atık İlaçlar Toplanıyor

Belediyesi ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında yapılan protokol ile ilaçların toplanmasına yönelik başlatılan proje kapsamında ilk atık ilaç toplama kutuları ilçedeki eczanelere kondu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında ve Konak Belediyesi Sağlık Komisyonu Başkanı, Eczacı Barış Özgen ile birlikte eczaneleri ziyaret ederek uygulamayı yerinde inceledi.

Doğaya zararı ortadan kalkacak

Proje kapsamında Menderes'te ki eczanelere, üzerinde Menderes Belediyesi, İzmir Eczacılar Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi'nin amblemleri bulunan büyük, sarı variller yerleştirildi. Vatandaşlar tarafından atık ilaçların bırakılabileceği variller dolduğunda Menderes Belediyesi tarafından toplanarak imhaya gönderilecek.

Projeye desteğe davet etti

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçların çevreye ve doğaya zarar verdiğini hatırlatarak, " İzmir'in içme suyu kaynağı olan baraj havzasını, yer altı sularımızı, denizlerimizi ve doğamızı koruyoruz. Çevreci Eczacılar Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz atık ilaçların toplanmasına yönelik çalışmamız kapsamında uygulamanın başladığı eczanelerimize ziyaret gerçekleştirdik. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza desteğe davet ediyoruz. Süresi dolan, kullanılmayan ilaçlarınızı lütfen çöpe değil, eczanelerde yer alan atık ilaç toplama kutularına atın" dedi.


Mustafa Kayalar, Menderes, Güncel

Kaynak: Bültenler

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