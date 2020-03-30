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Menderes'te can dostlar unutulmadı

Menderes Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele sürdürülürken, sokakta yaşayan hayvanlar da unutulmadı.

30.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:48
Menderes'te can dostlar unutulmadı

Koronavirüs ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüten Menderes Belediyesi, bu süreçte sokakta yaşayan can dostları da unutmadı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatıyla sokaktaki hayvanlara mama desteği arttırıldı.

Başkan Kayalar da katıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin her noktasında yürütülen çalışmalara Başkan Kayalar da katıldı. Can dostlar ile bir araya gelen Başkan Kayalar, hayvanları kendi elleriyle besledi.

Destek sürecek

Can dostların emin ellerde olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Koronavirüs ile mücadelemiz kapsamında sokaklarımız boşalmış olsa da bu sokaklarda yaşayan can dostlarımızı unutmadık. Veteriner işleri müdürlüğümüzdeki ekip arkadaşlarımızla birlikte sokakta yaşayan hayvanlarımıza mama desteğinde bulunuyoruz. Can dostlarımıza desteğimiz sürecek. Vatandaşlarımızın da can dostlarımızı unutmamasını ve evlerinin, iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Menderes, Güncel

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