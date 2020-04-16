Menderes'te El Dezenfekte Üniteleri Devrede

Menderes Belediyesi tarafından tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dezenfektasyon çalışmalarının sürdüğü ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara el dezenfekte üniteleri de yerleştirildi.

Çalışmalarımız sürecek

30 el dezenfekte ünitesini kentin yoğun kullanılan alanlarına yerleştirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle ilçemizin dört bir yanına el dezenfekte ünitelerimizi yerleştirdik. 30 adet el dezenfekte ünitesi kamu kurumları başta olmak üzere pazar yerleri ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara yerleştirdik. Menderes Belediyesiolarak biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var kurallara uysunlar ve sosyal izolasyona önem versinler. Biz, vatandaşlarımızın sağlığı için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.