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Menderes'te eve hizmet başladı

Menderes Belediyesi tarafından sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen vatandaşlar için eve hizmet başlatıldı.

23.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:44
Menderes'te eve hizmet başladı
Menderes Belediyesi tarafından sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen vatandaşlar için eve hizmet başlatıldı.

Korona virüse karşı mücadelede Menderes Belediyesi tarafından başlatılan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Dezenfektasyon çalışmaları, bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığının genelgesine göre sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen vatandaşlar için eve hizmet başlatıldı.

Özel ekip kuruldu

Kurulan 16 kişilik özel ekip haftanın 7 günü saat 09.00-22.00 arasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Belediyenin 0232 700 00 00 telefon numarasını arayan vatandaşların, market alışverişleri ve eczane alışverişleri başta olmak üzere zorunlu ihtiyaçları belediyenin özel ekibi tarafından karşılanıyor.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Korona virüse karşı başlattığımız mücadelemiz sürüyor. Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız için özel bir ekip kurduk ve onların tüm ihtiyaçlarını belediye olarak biz karşılıyoruz. Onlardan tek isteğimiz evde kalmaları. Biz onlara bir telefon kadar yakınız. Bizi arasınlar ihtiyaçlarını söylesinler, onlar için yerine getirelim. Bu günleri de hep birlikte, beraber olarak atlatacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara harfiyen uymaları. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Menderes, Güncel

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