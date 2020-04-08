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Menderes'te evlere kitap servisi

"Kitaplar Bizden Okumak Sizden" kampanyası başlatan Menderes Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara istedikleri kitapları götürüyor.

08.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:46
Menderes'te evlere kitap servisi
"Kitaplar Bizden Okumak Sizden" kampanyası başlatan Menderes Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara istedikleri kitapları götürüyor.

Menderes Belediyesi tarafından, korona virüsü ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken, vatandaşlar için farklı etkinliklerde gerçekleştiriliyor. Evde kalan vatandaşlar için başlatılan "Kitaplar Bizden Okumak Sizden" çalışması büyük beğeni topladı. Kütüphane müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda vatandaşların, istedikleri kitapları belediyeye bildirdiği ve 24 saat içerisinde kitapların evlere teslim edildiği kaydedildi.

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Korona virüsü ile mücadelemiz sürüyor. Evde kalmamız gereken bugünlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Başlattığımız 'Kitaplar Bizden Okumak Sizden' uygulamamız ile evde kalan vatandaşlarımıza istedikleri kitapları Menderes Belediyesi olarak kendilerine ulaştırıyoruz. Kütüphanemizde bulunan tüm kitaplarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var, kendi sağlıkları için lütfen evde kalsınlar. Biz onlar için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Menderes, Güncel
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