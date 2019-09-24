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Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

24.09.2019 17:18Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı
İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden cep telefonu ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın V.D, G.D. ve G.E. tarafından yapıldığını belirledi.
Ekipler, zanlıların kullandığı kamyoneti, durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, duvara çarparak kaza yaptı. Kaza yerinden kaçan şüphelilerden V.D. ile G.D. yakalandı.
Olay yerinden kaçan G.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Menderes, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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