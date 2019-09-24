Haberler » Güncel » Haber

Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 16:34Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden cep telefonu ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın V.D, G.D. ve G.E. tarafından yapıldığını belirledi.
Ekipler, zanlıların kullandığı kamyoneti, durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, duvara çarparak kaza yaptı. Kaza yerinden kaçan şüphelilerden V.D. ile G.D. yakalandı.
Olay yerinden kaçan G.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Menderes, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:56 Erdoğan: "BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor.
18:56 İran'dan "Macron'un çabaları, Trump yaptırımları kaldırırsa sonuç verebilir" mesajı
18:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu" - NEW
18:52 - ABD Başkanı Trump: "Gelecek Küreselcilere Değil Vatanseverlere Ait Olacaktır"- "amerika Birleşik...
18:52 Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı
18:52 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
18:52 Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı