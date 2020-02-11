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Menderes'te mahallelere ince dokunuş

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki tüm mahallelerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

11.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:39Menderes'te mahallelere ince dokunuş
Belediyesi tarafından ilçedeki tüm mahallelerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Yeni düzenlemelerle kentin çehresi değişiyor.

Menderes Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları ile ilçedeki tüm mahallelerde hummalı bir çalışma yapılıyor. Uygulama kapsamında temizlik işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü ile fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki tüm mahallelerde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Her hafta bir mahalle

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "44 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamında ekiplerimiz tarafından her hafta bir mahallemizin tüm sokaklarında çalışma gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar Ataköy, Yeniköy, Çileme, Develi, Kuyucak, Değirmendere, Dereköy, Çatalca, Efemçukuru ve Tekeli mahallelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Geriye kalan mahallelerimizde de çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes, Güncel

Kaynak: İHA

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