Haberler » Güncel » Menderes'te muhtarlar masası kuruldu - Haber

Menderes'te muhtarlar masası kuruldu

Menderes Belediyesi tarafından mahallelere daha etkin hizmet vermek adına muhtarlar masası kuruldu.

20.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:03Menderes'te muhtarlar masası kuruldu

Yerel yönetim zincirinin en önemli ayaklarından olan muhtarlarla iletişimi artırarak mahallere daha etkin hizmet vermek ve vatandaşlardan gelen istek talep ve önerilerin daha hızlı şekilde çözülmesi amacıyla Belediyesi tarafından muhtarlar masası kuruldu. Birimin açılışını Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlarla birlikte gerçekleştirdi.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMA

İlçede bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. 44 mahallemize daha etkin hizmet vermek adına muhtarlar masamızı belediyemiz içerisinde hayata geçirdik. Muhtarlarımız tarafından, kurduğumuz birime iletilecek sorun, talep ve önerilerin hızlı ve etkin şekilde çözümünü sağlayacağız. Başta belediyemiz olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla ilgili koordinasyonu da sağlayarak muhtarlarımıza destek olacağız. Meclis üyelerimizden Alper Sürücü ve Cumali Önder muhtarlar masamızdan sorumlu olacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. Çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edecek, Menderes'imize değer katmayı sürdüreceğiz. Muhtarlar masamız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


Mustafa Kayalar, Menderes, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
09:03  20 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
20.02.2020 10:26:16