20.06.2019 11:15
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Menderes'te plaj temizliği

Menderes

İzmir'de, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, vatandaşlarla birlikte plaj temizliği yaptı.

İzmir'de,MenderesBelediye BaşkanıMustafa Kayalar, vatandaşlarla birlikte plaj temizliği yaptı.

Menderes ilçesinde, belediye tarafından "Çevremiz, Geleceğimiz İçin Hep Birlikte El Ele" sloganıyla,ÖzdereÇukuraltı Sahilinde plaj temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Özdere Çevre Derneği, Özdere Girişimci Kadınlar Derneği, ÖzdereAtatürkçü Düşünce Derneği, Çile Köyü Kültür ve Tanıtma Derneği'nin de desteklediği etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da eşi Aslı Kayalar'la birlikte etkinliğe katılarak plajdaki çöpleri dernek üyeleri ve vatandaşlarla birlikte topladı. Menderes'in 43 kilometre sahil şeridinde periyodik zamanlarla gerçekleştirilecek etkinlik ile farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Herkesi çevrenin korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmaya davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "'Çevremiz, Geleceğimiz İçin Hep Birlikte El Ele' diyerek Özdere Çukuraltı Sahilimizde vatandaşlarımızla birlikte plaj temizliğimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlik sırasında özellikle plajlarımızın sigara izmariti ve çiğdem kabuklarıyla dolu olduğunu gözlemledik. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını arzu ediyoruz. Doğanın Menderes'imize mirası olan sahillerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık ile güzel ilçemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinliğinde bizlerle olan herkese teşekkürler" diye konuştu. - İZMİR
Kaynak: İHA
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