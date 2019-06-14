14.06.2019 12:08
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Menderes'te spor zamanı

Menderes

İzmir'de, Menderes Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

İzmir'de, Menderes Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Menderes Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik yaz spor okulları açılıyor. 1 Temmuz tarihinde başlayacak ücretsiz kurslar için kayıtlar alınmaya başlandı. Yaz tatilinde öğrencilerin sporla buluşmasını amaçlayan kurslara, 5-16 yaş arası çocuklar başvurabileceği belirtildi.

Öğrenciler kayıtlarını Menderes Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü ile Menderes Belediyesi Gümüldür Çok Amaçlı Spor Salonu'ndan yapabileceği ifade edilirken, öğrencilere; basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik branşlarında eğitimler verilecek. 2003-2014 doğumlular masa tenisi, 2004-2013 doğumlular basketbol, 2006-2012 doğumlular voleybol, 2006-2013 doğumlular futbol, 2009-2014 doğumlular jimnastik branşlarında ki eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Sporun önemine değinen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Sağlıklı birey olmanın temelinde yatan özelliklerin başında spor gelmektedir. Menderes Belediyesi olarak okulların kapanmasıyla birlikte başlatacağımız ücretsiz yaz spor okullarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. 5 branşta açılan spor okullarımızda çocuklarımız hem spor yapacak hem de sosyalleşecekler. Tüm evlatlarımızı yaz spor okullarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR
Kaynak: İHA
basketbol, İzmir, Menderes, Spor

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