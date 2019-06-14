Menderes'te spor zamanı

İzmir
'de, Menderes
Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı.
Menderes Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik yaz spor okulları açılıyor. 1 Temmuz tarihinde başlayacak ücretsiz kurslar için kayıtlar alınmaya başlandı. Yaz tatilinde öğrencilerin sporla buluşmasını amaçlayan kurslara, 5-16 yaş arası çocuklar başvurabileceği belirtildi.
Öğrenciler kayıtlarını Menderes Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü ile Menderes Belediyesi Gümüldür
Çok Amaçlı Spor Salonu'ndan yapabileceği ifade edilirken, öğrencilere; basketbol
, futbol, voleybol
, masa tenisi ve jimnastik branşlarında eğitimler verilecek. 2003-2014 doğumlular masa tenisi, 2004-2013 doğumlular basketbol, 2006-2012 doğumlular voleybol, 2006-2013 doğumlular futbol, 2009-2014 doğumlular jimnastik branşlarında ki eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecek.
Sporun önemine değinen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar
, "Sağlıklı birey olmanın temelinde yatan özelliklerin başında spor gelmektedir. Menderes Belediyesi olarak okulların kapanmasıyla birlikte başlatacağımız ücretsiz yaz spor okullarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. 5 branşta açılan spor okullarımızda çocuklarımız hem spor yapacak hem de sosyalleşecekler. Tüm evlatlarımızı yaz spor okullarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR