22.06.2019 18:08
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Menderes Türel'in annesi yaşamını yitirdi

Menderes Türel

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel 'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.


- Antalya
Kaynak: DHA
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