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Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi

Antalya'da sabah yürüyüşü yaparken kar maskeli ve kamuflajlı birini fark eden Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede arama yaptı.

27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:11

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, sabah yürüyüşü yaparken kar maskeli ve kamuflajlı birini fark etti. Türel'in ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede arama yaptı. Şüphelinin motosiklete binip, gözden kaybolduğu belirlendi.

SABAH YÜRÜYÜŞÜNDE FARK ETTİ

Saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz bulvarında meydana gelen olayda, sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti. Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis, sonuç alamadı. Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.

Menderes Türel'in

Menderes Türel, Sabah, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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