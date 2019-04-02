Menderes Türel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel oldu. AK Parti adayı Menderes Türel, Antalya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Antalya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel ile ilgili seçim sonuçları ve Antalya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Antalya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Antalya aday yarışı ve Antalya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Antalya Seçim Bilgileri

Antalya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.437 olduğu belirlendi.

Antalya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.437 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Antalya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,22 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Antalya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.708.975 olduğu belirlendi.

Antalya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.456.341 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Antalya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Menderes Türel, Antalya yarışında % 46,25 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Menderes Türel toplamda 652.580 adet oy sayısına ulaştı.

Menderes Türel Kimdir?

11 Temmuz 1964'te Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı.

Bir süre Antalya'da gazeteci olarak çalışan Menderes Türel, 1992'de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclisi üyeliğine seçildi. 2001'de ATSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

28 Mart 2004'te yapılan genel yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 29 Mart 2009'a kadar bu görevi yürüttü. Antalyaspor'a başkanlık da yapan Türel, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Türkiye Brezilya parlamentolar arası dostluk kurulu gurubu başkanlığı yaptı. Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu üyesi oldu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Türel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Heyet Başkanlığı görevini de yürütüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel, iyi derecede İngilizce biliyor.

AK Parti Antalya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.