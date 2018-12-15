15 Aralık 2018, 13:50
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Menderes Türel, Tsyd Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Menderes Türel, Tsyd Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Spor Yazarları
Derneği (TSYD) Antalya Şubesi üyeleriyle bir araya
geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesince düzenlenen etkinliğe katılan Türel, etkinlikte, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve dernek üyeleriyle görüştü.

Türel, kendisinin de TSYD ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi olduğunu hatırlattı.

TSYD'yi 20 yıl önce Antalya'da kurmak için yola çıktıklarında 7 kişi olduklarını anlatan Türel, TSYD Antalya Şubesinin kente yakışan bir dernek olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Oğuz Tongsir ve Şifa Çiçek, derneğe
katkıları ve hizmetleri dolayısıyla Türel'e teşekkür plaketi


verdi. Antalya,Menderes Türel,Türkiye Spor Yazarları Derneği
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:50