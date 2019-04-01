Menderes Uyumadı

Beş yıllık AKP iktidarına yeni bir şans tanımayan Menderesli seçmenler, yanında yer aldıkları CHP'li Mustafa Kayalar'ı belediye başkanı yaptı. Kayalar, kendisine verilen büyük destek için hemşehrilerine teşekkür etti

31 Mart seçimlerinde Menderes'te zafer, Millet İttifakı'nın oldu. İttifakın CHP'li Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, AKP'nin adayı Bülent Soylu'yu 7 bin 852 oy farkla geçerek büyük bir zafere imza attı. Menderesli binlerce vatandaş, Kayalar'la gelen başarıyı sabaha kadar davullarla zurnalarla, şarkılarla türkülerle, ilçenin dört bir yanını araç konvoyuyla tur atarak kutladı.

7 BİN 852 OY FARK ATTI

34 bin 138 seçmenin oyunu alarak Menderes'in yeni Belediye Başkanı olan Mustafa Kayalar, 26 bin 286 oy alabilen rakibi Bülent Soylu'ya 7 bin 852 fark attı. Hemşehrilerine desteklerinden dolayı teşekkür eden, bundan sonra Menderes'in "Huzur ve barış şehri" olarak anılacağını belirten Kayalar, "Koca bir şehrin son beş yılı heba oldu. Zararın neresinden dönülürse, kardır. Beş yılın sonunda emaneti geri aldık. Sosyaldemokrat belediyeciliği Menderes'e yeniden getirdik. Yeni dönemde güzel ilçemde her şey çok güzel olacak" dedi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Henüz oy sayımı yapılırken, Mustafa Kayalar'ın seçimi kazandığının kesinleşmesinin ardından Menderesliler sokağa döküldü. Önce seçim ofisinin önünde, sonra Menderes Meydanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, Mustafa Kayalar'a sevgi gösterilerinde bulundu. Teşekkür konuşması, "İşte Menderes, İşte Başkan", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" gibi sloganlarla kesilen Kayalar, "Menderes kazanacak, dedik; Menderes kazandı. Bizi bu onurlu göreve layık gören, bize güvenen, inanan ve bağrına basan tüm hemşehrilerim başta olmak üzere, tarihi başarıya ulaşmamızda büyük emeği olan ilçe örgütüme, ittifak yaptığımız İYİ partili kardeşlerime, özveriyle çalışan partililerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUSTAFA KAYALAR KİMDİR?

Mustafa Kayalar, 29 Ekim 1975'te Cumaovası'nda dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Menderes'te tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Menderes'te inşaat firması kurarak ticarete başladı. 2014 yılındaki seçimlerde Menderes Belediye Meclisi üyesi seçildi. Mustafa Kayalar, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: Bültenler