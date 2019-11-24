Haberler » Güncel » Mendil satan Suriyeli çocuğa 'bisiklet' sürprizi - Haber

Mendil satan Suriyeli çocuğa "bisiklet" sürprizi

Ailesiyle ülkesindeki savaştan kaçıp geldikleri Konya'da soğuk havada mendil satmaya çalışan 14 yaşındaki Suriyeli Osman el-Ahmet, üniversiteli yardım gönüllülerinin sürpriziyle hayalini kurduğu bisiklete kavuştu.

24.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:02Mendil satan Suriyeli çocuğa
Ailesiyle ülkesindeki savaştan kaçıp geldikleri 'da soğuk havada mendil satmaya çalışan 14 yaşındaki Suriyeli Osman el-Ahmet, üniversiteli yardım gönüllülerinin sürpriziyle hayalini kurduğu bisiklete kavuştu.
Konya'da isimlerini gizleyen bir grup üniversite öğrencisi, sokakta ailesinin geçimini sağlamak için mendil satan Osman el-Ahmet ile tanıştı.
Osman'ın babasının elindeki protez nedeniyle çalışamadığını ve ailesinin geçimini sağlamak için mendil sattığını öğrenen öğrenciler, Suriyeli çocuğun en büyük hayalinin bisiklet olduğunu öğrendi.
Kendi imkanlarıyla bisiklet almaya karar veren ve kendilerine "Şehrin Çocukları" adını veren grup üyeleri, Osman'ın mendil sattığı kent merkezindeki Kule Caddesi'ne aldıkları bisikletle geldi.
Osman'ı çağıran öğrenciler, çocuğa hayalini kurduğu bisikleti konfeti ve meşaleler yakarak hediye etti. Bu sırada trafikte ve çevredeki vatandaşlar da alkışlarla Osman'ın sevincine ortak oldu.
Bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen Osman'ın sevinci ise izleyenleri duygulandırdı.
Ailesi inanamamış
Merkez Selçuklu ilçesi Şekermurat Mahallesi'ndeki 2 odalı evde dört kardeşi, annesi ve savaşta kolundan yaralanan babasıyla yaşayan Osman, AA muhabirine, okuldan arta kalan zamanlarda mendil satarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.
Osman, şöyle konuştu:
"Tanıştığım üniversiteli büyüklerim beni çay içmeye davet etmişti. O gün de doğum günümdü. Pasta kestiler, çok mutlu olmuştum. Bana hayalimin ne olduğunu sorduklarında bisiklet almayı hedeflediğimi anlatmıştım. Birkaç gün sonra beni yine mendil sattığım yerde ziyaret ettiler. Sonra meşaleler yaktılar ve konfeti atarak bisikleti göstererek, benim için aldıklarını söylediler. Çok mutlu oldum, inanamadım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ailem de bisikleti görünce hediye edildiğine inanamadı. Allah, onlardan razı olsun."

Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Almanya'nın 'İmam Yetiştirme Projesi'ne dini cemaatler şüpheyle yaklaşıyor
12:12 DHA YURT BÜLTENİ-6
12:10 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz adliyeye sevk edildi
12:10 Umut bebek, hayata tutundu
12:10 Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB, 2 gün kala iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:44 Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "İddialara fotoğrafla cevap verelim" teklifini kabul etmedi
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:12:51