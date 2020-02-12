Mendilim Kekik Kokuyor Filmi

Çanakkale Savaşı sırasında yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenilerek hayata geçirilen dram türündeki 'Mendilim Kekik Kokuyor' film
inin yönetmen koltuğunda Hüseyin Özden oturuyor. Filmin başrollerinde ise Mehmet Çevik, Wilma Elles, Çetin Büyükakın, Devrim Yakut, Hakan Devrim Göztepe gibi isimler yer alıyor. Yönetmen :
Hüseyin Özden, Hakan KurşunSenaryo:
Abdülkadir BozkurtOyuncular:
Mehmet Çevik, Wilma Elles, Çetin Büyükakın, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak, Devrim YakutFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Mendilim Kekik KokuyorYapımcı Firma:
Sisitem MedyaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
06.03.2020 Mendilim Kekik Kokuyor Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.