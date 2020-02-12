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Mendilim Kekik Kokuyor Filmi

Mendilim Kekik Kokuyor filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mendilim Kekik Kokuyor filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:58Mendilim Kekik Kokuyor Filmi
Çanakkale Savaşı sırasında yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenilerek hayata geçirilen dram türündeki 'Mendilim Kekik Kokuyor' film inin yönetmen koltuğunda Hüseyin Özden oturuyor. Filmin başrollerinde ise Mehmet Çevik, Wilma Elles, Çetin Büyükakın, Devrim Yakut, Hakan Devrim Göztepe gibi isimler yer alıyor.


: Hüseyin Özden, Hakan Kurşun
Senaryo: Abdülkadir Bozkurt
Oyuncular: Mehmet Çevik, Wilma Elles, Çetin Büyükakın, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak, Devrim Yakut
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Mendilim Kekik Kokuyor
Yapımcı Firma: Sisitem Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 06.03.2020

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Hüseyin Özden, Mehmet Çevik, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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