24 Kasım 2018, 02:12
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Mendy'den Manchester City'ye Kötü Haber

Mendy

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, sol dizinden ameliyat edilen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun 10-12 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Mendy, Manchester ekibinin şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon sağ dizinden sakatlanmış ve 7 ay takımdaki yerini alamamıştı.

Fransız futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi.

Manchester City,Manchester

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