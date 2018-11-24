Mendy'den Manchester City'ye Kötü Haber

İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Manchester City
'de forma giyen Benjamin Mendy, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola
, sol dizinden ameliyat edilen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun 10-12 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Mendy, Manchester ekibinin şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon sağ dizinden sakatlanmış ve 7 ay takımdaki yerini alamamıştı.
Fransız futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi.
Manchester City,Manchester
24 Kasım 2018 Cumartesi 02:12