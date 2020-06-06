MENEKŞE PLAJI'NDA DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süreden sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı.

06.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:30
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süreden sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş Küçükçekmece Menekşe plajına geldi. Burada denize girenler havadan da görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta kaldırıldı. Kısıtlamanın kalmasıyla birlikte sıcak havayı da fırsat bilen çok sayıda vatandaş sahillere akın etti. Küçükçekmece Menekşe plajına gelen vatandaşlardan bazıları yüzerken, bazıları da sahilde güneşlendi. Sahilde yüzen ve oyun oynayan kişiler arasında kısıtlamanın sürdüğü 18 yaş altı çocuklarında olması dikkat çekti. Sahile gelen ve arkadaşlarının yaşa takıldıkları için sokağa çıkamadıklarını söyleyen Özcan Aydın, "Güzel oldu yasağın kalkması. Hava almaya geldim. Yaklaşık 10-11 senedir geliyorum buraya. Emekli bir grup arkadaşımız var. Onlar yaşa takıldı gelemedi. kıskanıyorlar beni görüntülü aradım onları" diye konuştu. Sahilde güneşlenen Ayhan Aktaş ise "Soluklanalım biraz nefes alalım diye geldik. Yasağın kalkması iyi oldu. işten geldim biraz yüzeceğim" dedi. Sahile gelen vatandaşlar havadan da görüntülendi. MENEKŞE PLAJI’NDA DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Haberler››Güncel››MENEKŞE PLAJI'NDA DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: Kahramanmaraş'ta 56 küçükbaş hayvan çalan zanlıları özel ekip yakaladı - Haber 15:28: Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama - Haber 15:28: Ak Parti'de Pandemi süreci değerlendirildi - Haber 15:27: Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu - Haber 15:27: Konya'da halk uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıktı - Haber 14:29: Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber