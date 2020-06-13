MENEKŞE PLAJI'NDA YOĞUNLUK

MENEKŞE PLAJI'NDA YOĞUNLUK (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda çok sayıda vatandaş, Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda denize girdi ve güneşlendi.

13.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:58
İSTANBUL -MENEKŞE PLAJI'NDA YOĞUNLUK (Havadan görüntülerle)
Haber-Kamera Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)
Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda çok sayıda vatandaş, Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda denize girdi ve güneşlendi. Plajdaki yoğunluk havadan da görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda da Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda çok sayıda vatandaş, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Cankurtaranlar zaman zaman yaptıkları anonslarla denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Plajdaki yoğunluk havadan da görüntülendi. MENEKŞE PLAJI’NDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kocaeli’de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Haber
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Haberler››Güncel››MENEKŞE PLAJI'NDA YOĞUNLUK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:20: Takla atan otomobil hurdaya döndü, emniyet kemeri takılı olan aile yara almadı - Haber 19:19: Fünyeyle patlatılan çantadan yiyecek çıktı - Haber 19:19: Son dakika haberi... Çekirgeler, Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarını istila etti - Haber 19:19: Giresun'da traktörün ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Haber 19:18: Gebze'de 1 sokak karantinaya alındı - Haber 18:33: Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu - Haber 18:25: Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin 13:53: Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı - Haber