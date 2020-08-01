MENEKŞE PLAJI’NDAKİ BAYRAM YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kurban Bayramını İstanbul'da geçirenler sıcak havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na denize giren kalabalık havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler bayramın birinci gününde Küçükçekmece'deki Menekşe Plajına akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyenlerin Menekşe Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Bazı grupların da sosyal mesafe kuralına uymadan denizde oyun oynadıkları görüldü.