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Menemen 8. Geleneksel Türkelli Deve Güreşleri'ne hazır

Menemen Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 8.si düzenlenecek olan Menemen Belediyesi 8. Geleneksel Türkelli Deve Güreşleri için geri sayım başladı.

10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56Menemen 8. Geleneksel Türkelli Deve Güreşleri'ne hazır

Her yıl renkli görüntülere sahne olan Deve Güreşleri bu yıl 12 Ocak 2020 Pazar günü gerçekleşecek. Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla Türkelli Arena'da gerçekleşecek olan güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara'nın ünlü develeri katılacak.

Güreşler öncesinde, 9 Ocak Perşembe günü güreşlere katılan develerin kortej yürüyüşü vardı. Menemen Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü davullar ve zurnalar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Menemen halkının da coşkuyla katıldığı kortej renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

BAŞKAN SERDAR AKSOY HERKESİ GÜREŞLERE DAVET ETTİ

Ege Bölgesi'nin en köklü geleneklerinden biri olan Deve Güreşi'nin bu yıl da Menemen'de yapılacak olmasının, güreş tutkunları açısından önemine dikkat çeken Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Bu yıl 8.sini düzenlediğimiz Geleneksel Türkelli Deve Güreşlerimiz'de bölgemizin en güçlü develeri yarışacak. Bölgemizin en iddialı güreşlerine sahne olacak bu organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, girişlerin ücretsiz olacağı etkinlikte 220 kişilik halk oyunları ekibi de özel bir gösteriyle yer alacak.


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Kaynak: Bültenler

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