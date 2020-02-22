Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılış töreni - Bakan Turhan ve Binali Yıldırım'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir 'in ulaşımı için 26 milyar liraya yakın harcama yaptıklarını belirterek, "Bölünmüş yol uzunluğunu 926 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete alarak İzmir'i adeta İstanbul'un kapı komşusu yaptık." dedi.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in Türkiye'nin en nadide şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "İzmir'imiz, Türkiye'nin en gelişmiş illeri sırasında en üst sıralarda bulunuyor. Hava, demir, kara ve deniz yolu ulaşım imkanlarıyla dış ticarette önemli bir konumdadır. Kültürel ve turistik zenginliğinin yanı sıra tarımı da önemlidir. Ulaşım ve altyapı politikalarımızı bunları göz önüne alarak oluşturduk." dedi.

İzmir'e yapılan projelerin ulusal ve uluslar arası ulaşıma, ticarete de doğrudan etki ettiğine işaret eden Turhan, "İzmir'in ulaşımı için 26 milyar liraya yakın harcama yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 926 kilometreye ulaştırdık. İstanbul İzmir Otoyolu'nu hizmete alarak İzmir'i adeta İstanbul'un kapı komşusu yaptık. İzmir-Manisa ulaşımını 15 dakikaya düşürdük." diye konuştu.

Turhan, büyüyen, gelişen ve lider bir Türkiye'yi inşa etme yolunda çalıştıklarını, İzmir'in de bu projelerden nasibini aldığını ve alacağını belirtti.

56 kilometrelik otoyol

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 56 kilometre otoyol ve 40 kilometre bağlantı yolu ile 96 kilometre olduğunu ve yapım tutarının 445 milyon avro olduğunu kaydeden Turhan, İzmir-İstanbul otoyoluna entegre olarak kentin kuzeyindeki otoyolun gidiş geliş 3 şerit olduğunu dile getirdi.

Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yolun da çelik yol ile korunduğuna işaret eden Turhan, yolun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünde yeni bir hizmetin açılışında bulunmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Medeniyet eserlerinin meydana gelmesinde en büyük katkının halka ait olduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizin iradenizle Türkiye'yi baştan başa yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu böyle bilinsin." ifadelerini kullandı.

Otoyol ile Bakırçay Havzası'nı, İzmir'in kuzeyini, Çanakkale'yi, Balıkesir'i bağlayan bölgede çok büyük trafik rahatlığı sağlanacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Burası İzmir'in sanayisinin, kalbinin attığı yerdir. Biz iktidara geldiğimizde bölünmüş yol bile yoktu. Önce bölünmüş yol yaptık, şimdi 90 kilometreyi bulan otoyolun açılışını yapıyoruz. İki yıl içinde böylesine güzel bir yolu İzmir'e, ülkemize kazandırdığınız için size teşekkür ediyorum. Çok büyük emeği olan Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. Kalyon ve İçtaş firmalarına da çok yüksek kalitede bu yolu yapıp İzmir'lilerin hizmetine verdiği için teşekkür ediyorum. Ülkemize yapılan yatırımları izmir'liler biliyor."

Otoyolun özellikleri

Can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması gibi hedeflerle hizmete alınan Kuzey Ege Otoyolu, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul, İzmir-Manisa, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme otoyollarını birbirine bağlayacak ve transit trafik akışını şehir içi trafiğinden uzaklaştıracak, İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projelerini de kara yolu ile destekleyecek.

Kuzey Ege Otoyolu, 56 km otoyol, 40 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğa sahip. Akıllı ulaşım sistemleri teknolojisiyle donatılan otoyol, 7 istasyonda 32 çıkış ve 24 giriş tesisi ile hizmet verecek.

Otoyol ile İzmir-Menemen-Aliağa ve Çandarlı'da şehir trafiğinin azaltılması, zaman ve akaryakıt tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.