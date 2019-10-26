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Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 30 Ekim'de trafiğe açılacak.

26.10.2019 09:24Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 30 Ekim'de trafiğe açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki (15+366- 65+700 kilometre) arasındaki kesimin trafiğe açılması 30 Ekim saat 00.01 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak.
Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan yola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

TEM Otoyolu, Çandarlı, Menemen, Aliağa, Ekonomi

Kaynak: AA

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