Menemen Belediyesi, Konuk Evi'ni sağlık çalışanlarına açtı

Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarına aralıksız olarak devam eden ve bugüne kadar; ilçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yürüten, bilgilendirme broşürleri ile halkı bilinçlendiren, Menemen Devlet Hastanesi için maske üreten, çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için uzaktan eğitimleri başlatan Menemen Belediyesi, sağlık çalışanlarını da unutmadı. Menemen Belediyesi Konuk Evi sağlık emekçilerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlandı.

Sağlık çalışanları da unutulmadı

Koronavirüs'e karşı topyekün bir mücadele verdiğimiz bu günlerde, özveriyle görevlerinin başında yer alan ve gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için mücadele veren sağlık emekçilerine ücretsiz olarak hizmet verecek olan Menemen Belediyesi Konuk Evi, zor çalışma şartlarının arasında evlerine gitmeye fırsatı olmayan, vardiya aralarında dinlenmek isteyen ya da evde bulunan diğer aile üyelerini riske atmak istemeyen sağlık çalışanları için hizmet verecek.

"Sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkürler"

Menemen Belediyesi Konuk Evi'ni sağlık emekçilerine açan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, çalışanların yoğun çalışma saatlerinden sonra bir nebze de olsa dinlenebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Bu konuyu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Başkan Aksoy, "Konuk Evimizi, her koşulda büyük bir özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Yaşadığımız bu zor süreçte bizim için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler