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Menemen Belediyesi'nden örnek bir çalışma daha

Sağlık çalışanlarına yönelik daha önce maske üretmeye başlayan, kullanmaları için Konuk Evi'nin kapılarını açan Menemen Belediyesi, ihtiyaç duyulması üzerine tek kullanımlık gömlek üretimine başladı.

30.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:53
Menemen Belediyesi'nden örnek bir çalışma daha

Menemen Belediyesi tek kullanımlık gömlek üretimine başladı

Dünyayı etkisi altına alan Koranavirüs(Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından önleyici tedbirler kapsamında hummalı bir çalışma içine giren Menemen Belediyesi, şimdi de örnek bir çalışmaya imza attı. Hasta sayısının her geçen gün artması sonucu ihtiyaç duyulan tek kullanımlık gömlek sıkıntısına çözüm amacıyla harekete geçen belediye, Menemen Devlet Hastanesi ile yaptığı görüşmeler sonrasında üretime başladı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerinin yapacağı tek kullanımlık gömlekler daha sonra Devlet Hastanesi'ne teslim edilecek.

"Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnetarız"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, açıklamasında, "Salgın küresel, mücadele ulusal. Bütün imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerimizle el ele verdik, tek kullanımlık gömlek üretimine başladık. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu zor süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Menemen Belediyesi, Devlet Hastanesi, Menemen, Güncel
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