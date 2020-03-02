Menemen Belediyesi yas ilan etti

Menemen Belediyesi çalışanlarından şehitlere saygı

Menemen Belediyesi çalışanları Pazartesi sabahı mesailerine saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualarla şehitleri anarak başladı.

Şehit haberlerinin ardından yas ilan eden, Belediye Ana Hizmet Binası'na bayrak asan, şehitler için lokma döktüren Menemen Belediyesi'nde, belediye çalışanları Pazartesi günü işe siyah giyinerek geldi, mesailerine saygı duruşunda bulunarak ve İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Sabahın erken saatlerinde, mesai öncesi Ana Hizmet Binası önünde bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Menemen Belediyesi çalışanları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dualar okuyarak şehitleri andı.

"Yürekler daha fazla yanmasın"

Şehitlerimizin ardından üzüntüsünü dile getiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Artık ülkemiz bu acıları bir daha yaşamasın" dedi.

Etkinlikler iptal edildi

Yas ilan edilen Menemen Belediyesi'nde bir hafta boyunca yapılması planlanan bütün etkinlikler de iptal edildi.