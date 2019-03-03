Menemen Belediyespor'a Ağır Yenilgi

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor
, Kahramanmaraşspor
deplasmanında farklı mağlup oldu. Rakibine 4-1 yenilerek sezonun en farklı mağlubiyetlerinden birini alan sarı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'un Fethiyespor
deplasmanında 2 puan kaybettiği haftayı kötü değerlendirdi. Tuzlaspor'un 1 puan gerisine düşen İzmir
ekibinde teknik direktör Suat Kaya
kötü bir futbol oynadıklarını söyledi. Kaya, "Girdiğimiz pozisyonlar da oldu ama çok farklı yenildik. Bu maçta dersler çıkaracağız. Önümüzde 10 final haftası var. Mutlaka yaşanan kaybı telafi edeceğiz" dedi.
Menemen Belediyespor hafta içi sahasında Sivas
Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. - İzmir
Kahramanmaraşspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA