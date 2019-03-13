Menemen Belediyespor Bu Kez Şansa Bırakmayacak

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Zonguldak
Kömürspor'u deplasmanda 2-1 yenerek en yakın rakibi Fatih Karagümrük
'ün 3 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor
, bu kez 1. Lig'i ıskalamayacak. Son 2 sezondur şampiyonluğu son haftalarda kaçıran ve Play-Off çeyrek finallerinde hayallerine veda eden İzmir
ekibi kenetlenirken, teknik direktör Suat Kaya
işi şansa bırakmayacaklarını söyledi. Kaya, ligi lider götürdükten sonra 2016-17 sezonunda çeyrek finalde Gümüşhanespor
'a geçen sezon da Keçiörengücü'ne elendiklerini hatırlatarak, "İpler bizim elimizde. Bitime 8 hafta kala lideriz ve zirveyi bu kez bırakmaya niyetimiz yok" dedi.
Taraftarın beklentilerine bu kez karşılık vereceklerini söyleyen Kaya, "Rakiplerimize hiç bakmadan kalan 8 maçtan 7'sini kazansak dahi hedefe ulaşacağız. Takipçilerimizden Karagümrük'e karşı ikili averajda üstünüz. Biz tüm maçlarımızı final havasında oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. O yüzden hata yapma şansımız çok yok. Takımım da bu durumun farkında. Hepimiz başarıya inanıyoruz. İşi Play-Off'a bırakmayacağız" diye konuştu.
Menemen Belediyespor, önündeki 8 haftada Kırklarelispor
, Bakspor (D), Etimesgut
Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor
(D), Pendikspor
, Bandırmaspor (D), Şanlıurfaspor
ve Konya
Anadolu Selçukspor'la (D) karşılaşacak. - İzmir
Zonguldak, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA