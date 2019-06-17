17.06.2019 11:26
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Menemen Belediyespor'da Alberk Süper Lig'e doğru

Menemen Belediyespor

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 22 yaşındaki sol beki Alberk Koç, Süper Lig takımlarının gözdesi oldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 22 yaşındaki sol beki Alberk Koç, Süper Lig takımlarının gözdesi oldu. Daha önce Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa'nın yakından ilgilendiği genç oyuncuyu Medipol Başakşehir'in de listesine eklediği öğrenildi. Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk'un Alberk'i yakın takibe aldığı ifade edildi. Şu an Menemen Belediyespor yönetiminde yaşanan belirsizlikler yüzünden Alberk için Süper Lig kulüplerinin beklemeye geçtiği vurgulandı. 2020 yılına kadar İzmir ekibiyle mukavelesi bulunan Alberk'in gelecek yeni yönetim tarafından iyi bir bonservis bedeli karşılığında Süper Lig'e uğurlanacağı kaydedildi. Manisaspor altyapısından yetişip Menemen Belediyespor'a transfer olan Alberk Koç, geçen sezon 27 lig maçında görev yapıp, 1 gol attı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Başakşehir, Menemen Belediyespor, Spor

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