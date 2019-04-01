01 Nisan 2019, 13:12
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Menemen Belediyespor'da Kaya Frene Bastı

Menemen Belediyespor

SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Etimesgut Belediyespor'la şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takıma uyarılarda bulundu.



SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Etimesgut Belediyespor'la şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takıma uyarılarda bulundu. En yakın rakipleri Tuzlaspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğuna oturmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirten Kaya, "Biz ayakları yere sağlam basan bir takımız. Elbette avantajımızı biliyoruz. Ancak kalan 6 haftada maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İşimize odaklanacağız. Deneyimli bir takıma sahibim. Her maçı final gözüyle oynayıp lig sonunda sevineceğiz" diye konuştu. - İzmir Etimesgut, Menemen Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA



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