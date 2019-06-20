20.06.2019 12:31
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Menemen Belediyespor'da Ramazan Kurşunlu dönemi

Menemen Belediyespor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerindenMenemen Belediyespor, teknik direktör RamazanKurşunluile sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında düzenlenen törende 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ramazan Kurşunlu, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Bugünden itibaren Menemen Belediyespor'un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Kurşunlu, "Başarılı olmak için çok çalışmamız lazım." dedi.
Futbolculuk kariyerindeAltay,Beşiktaş,Diyarbakırspor, Osmanlıspor,Karşıyaka,Çaykur RizesporveAdana Demirspor'da kaleci olarak forma giyen 38 yaşındaki Ramazan Kurşunlu,Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor veAytemiz Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Kaynak: AA
Menemen Belediyespor,Kurşunlu,Spor

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