Menemen Belediyespor'dan Biletlere İndirim

TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Kırklarelispor
'u konuk edecek lider Menemen Belediyespor
, bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.
Ligin bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fatih Karagümrük
'ün 3 puan önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler taraftarlardan destek beklerken, teknik direktör Suat Kaya
, "Kader haftalarına girdik. Camia olarak kenetlendik. Özellikle evimizde bu sezon hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Kırklarelispor maçında kesinlikle hata yapamayız. Stadı dolu görmek istiyoruz ve taraftarımıza 3 puan hediye edeceğimize inanıyoruz" dedi. - İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA