Menemen Belediyespor Emin Adımlarla

Kaynak: DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor'u 85. dakikada Ali Özgün'ün attığı golle 1-0 yenen lider Menemen Belediyespor, zirve yarışında kritik bir engeli daha aştı. Zorlu geçen müsabakada galibiyeti alıp 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Kalan 7 haftada tüm camia şampiyonluğa inanırken, teknik direktör Suat Kaya da 1. Lig'e yükselmek adına her maçın final niteliği taşıdığını söyledi.Avantajın kendilerinde olduğunu dile getiren Kaya, "Önemli bir galibiyete daha imza attık. Hiçbir maç kağıt üzerinde olduğu gibi kolay geçmiyor. Puan da kaybedebilirdik. Ancak son dakikalarda gol bulma inadımız sonuç verdi. Asla rahat değiliz, önümüzdeki yol uzun ama başaracağız" dedi. İzmir ekibi kalan 7 haftada Bakspor (D), Etimesgut Belediyespor, Manisa BŞB (D), Pendikspor, Bandırmaspor (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) karşı karşıya gelecek. - İzmir